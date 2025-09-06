استشهاد 6 فلسطينيين بينهم منتظرو مساعدات في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهد ستة فلسطينيين بينهم منتظرو مساعدات، وأصيب آخرون، صباح اليوم السبت، برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة وخان يونس.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد طفل في قصف الاحتلال المدفعي على حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ومسن برصاص الاحتلال في منطقة المواصي جنوب غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن شهيدين ارتقيا وأصيب نحو 17 آخرين، جراء قصف الاحتلال تجمعات المواطنين عند نقطة توزيع المساعدات الإنسانية جنوب وادي غزة وسط القطاع.

كما استشهد ثلاثة فلسطينيين من منتظري المساعدات بنيران قوات الاحتلال قرب مركز مساعدات جنوب غرب مدينة خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 64300 شخص، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 162005 آخرين.

وهذه الحصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.