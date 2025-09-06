عضو بجهاز فيريرا يعلن رحيله عن الزمالك

في مفاجأة غير متوقعة، أعلن علاء رجب، الشهير بـ"لوكا"، مخطط الأحمال بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رحيله عن الجهاز الفني للمدرب البلجيكي يانيك فيريرا، وذلك قبل المواجهة المنتظرة أمام المصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لملاقاة المصري يوم السبت 13 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.

وقال رجب عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "بعد 3 سنوات من العمل داخل نادي الزمالك العريق وبين جماهيره الوفية، تعلمت الكثير ونلت شرف التتويج ببطولة السوبر الإفريقي، وكأس مصر، وبطولة الكونفدرالية الإفريقية. أتوجه بخالص الشكر إلى جميع الأجهزة الفنية والطبية والإدارية وجهاز المهمات على مدار هذه الفترة، وفي الختام أتمنى التوفيق لنادي الزمالك العريق فيما هو قادم."

وفي سياق آخر، قرر الجهاز الفني بقيادة فيريرا خوض مباراة ودية أمام فريق النجوم غدًا الأحد، ضمن خطة الإعداد لمواجهة المصري، حيث شدد المدرب البلجيكي على أهمية المباريات الودية خلال فترة التوقف الدولي لإتاحة الفرصة أمام الصفقات الجديدة لاكتساب الانسجام المطلوب قبل عودة المنافسات الرسمية.