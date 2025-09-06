ينطلق الليلة، حفلا للواعدين بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية ودمنهور تحت إشراف الدكتورة هدى حسني، في الثامنة مساء على مسرح أوبرا دمنهور، تحت شعار دعم المواهب الشابة وصقل طاقاتهم الإبداعية، ومن تنظم وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام.

ويشارك في الأمسية فصل الفيولينة تدريب وقيادة مصطفى محمد محسن بمصاحبة فصل البيانو تدريب سالي مجدي بعدد من أعمال كبار المؤلفين منها مينويت 2 و3 لـباخ، على إيقاع رأس لـكارلوس جارديل، لحن حب من فيلم العراب لـنينو روتا، وموسيقى مسلسل لعبة العروش لـرامين دجوادي، وعالم جديد كليا لـآلان مينكن، وكونشيرتو رايدنغ لـأوسكار رايدنغ، وبحيرة البجع لـتشايكوفسكي، وسيبقى قلبي ينبض لـجيمس هورنر، وأنه قرصان لـكلاوس بادلت، وبين النجوم لـهانز زيمر، وأغنية من حديقة سرية لـرولف لوفلاند أداء هايدي العسال، وملك ملوك، ومريم نوار، وآيي القرشي، وآية الرشيدي، وآية هشام، وبسملة محمود، وروان رضوان، وكرولس أشرف، وكيريا مينا مع مواهب البيانو دينا نبيل، ويارا مجدي شوقي، ومرح عبد الغني.

كما يقدم فصل كورال الغناء العربي بأوبرا الإسكندرية ودمنهور تدريب وقيادة ومصاحبة على البيانو الدكتور محمد حسني إبراهيم، باقة من روائع الطرب منها من غير ليه، ونشيد إسلمي يا مصر، وموشحات يا غريب الدار - عجبا لغزال - شاغلي بالحسن بدر - يا بهجة الروح، ومونولوج عيني علينا يا أهل الفن، وطقطوقتى يا حلاوة الدنيا - أهو ده اللي صار ودور أنا هويت.

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الإرتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو، والجيتار، والباليه، والكلاكيت، والغناء الأوبرالي والعربي، والفلوت، والفيولينة، والعود، والقانون، والكمان الشرقي، والباليه والكلاكيت.

وتمت إضافة فصول لذوي القدرات الخاصة، وأعتاد المشاركة خلال الإحتفالات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا في المناسبات المختلفة، إلى جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعا لهم وتقديرا لجهدهم.