أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا استثنائيًا بدعم الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الواعدة، وعلى رأسها السياحة والتطوير العقاري، مشيرًا إلى أن مصر تشهد اليوم إطلاق مشروع عملاق على سواحل البحر الأحمر يمثل نقلة نوعية حقيقية.

وأوضح رئيس الوزراء أن المشروع الجديد يأتي بالشراكة مع شركتين من أكبر الشركات العربية، هما "إعمار" الإماراتية و"سيتي ستارز" السعودية، حيث جرى وضع حجر الأساس لمشروع "مراسي البحر الأحمر"، الذي يقام على مساحة 10 ملايين متر مربع باستثمارات تتجاوز 900 مليار جنيه، أي ما يقارب تريليون جنيه.





ماذا نعرف عن المشروع؟

يقام على مساحة 10 ملايين متر مربع.

استثمارات تتجاوز 900 مليار جنيه (تقترب من التريليون).

يضم أكثر من 4 آلاف غرفة وشقة فندقية.

إنشاء مراني دولية لليخوت ضمن المخطط.

يخلق أكثر من 150 ألف فرصة عمل أثناء التنفيذ.

يوفر نحو 25 ألف فرصة عمل دائمة بعد التشغيل.

يعزز مكانة مصر كمقصد عالمي للسياحة الفاخرة على مدار العام.

يضمن للدولة المصرية حصة من المساحات المبنية كعائد مباشر.