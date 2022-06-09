وزير الخارجية يستقبل نظيرته التنزانية

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الخميس، نظيرته التنزانية ليبراتا مولا مولا، وذلك بحسب ما صرح به السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ووصلت إلى القاهرة فجر اليوم الخميس وزيرة خارجية تنزانيا، قادمة من دار السلام في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، تبحث خلالها دعم علاقات التعاون بين مصر وتنزانيا، وآخر التطورات في المنطقة والقارة.

ويوم الأحد الماضي، أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالاً مرئياً مع وزيرة خارجية تنزانيا ليبراتا مولا مولا؛ للتباحث حول شتى جوانب العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أشار خلال الاتصال إلى العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وتنزانيا، مبرزاً ما شهدته من تطور مُطّرِد خلال السنوات الأخيرة، في ضوء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدار السلام في أغسطس 2017 وزيارة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة إلى القاهرة في نوفمبر 2021.

واتفق الوزيران في هذا الصدد على مواصلة تفعيل اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين؛ لتعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات.

وأضاف حافظ تأكيد وزير الخارجية حرص مصر على مواصلة تقديم الدعم لتنزانيا الشقيقة في مختلف المجالات، فضلاً عن مساندتها لشتى الجهود التنموية في تنزانيا، بما في ذلك من خلال المشروعات المصرية القائمة في البلاد بجانب استكشاف فرص دخول المزيد من الاستثمارات المصرية إلى القطاعات الاقتصادية التنزانية المختلفة.