لقاء أمريكي أوكراني لبحث سُبل إنهاء الحرب مع روسيا

التقى جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والممثل الخاص ستيف ويتكوف، مع أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عمروف، ونائب رئيس الأركان العامة الأوكرانية أندريه غناتوف في مدينة ميامي الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم السبت، إن اللقاء الذي يستمر يومين يهدف إلى تحقيق سلام دائم وعادل في أوكرانيا، موضحة أن الجانبين ناقشا نتائج المباحثات الأخيرة بين الولايات المتحدة وروسيا والخطوات اللازمة لإنهاء الحرب.

ويُعد هذا الاجتماع السادس بين المسئولين الأمريكيين والأوكرانيين خلال أسبوعين، حيث تم الاتفاق على إطار للترتيبات الأمنية لدعم السلام الدائم، كما تم مناقشة قدرات الردع الضرورية للحفاظ على الاستقرار.

كما تناول اللقاء أجندة الرخاء التي تهدف إلى دعم إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، والمبادرات الاقتصادية المشتركة والمشاريع طويلة الأجل لتعافي البلاد.

وأكد الطرفان، أن أي تقدم ملموس نحو اتفاق سلام سيتطلب من روسيا إظهار إرادة حقيقية لتقليل التصعيد وإنهاء الصراع، مع اتخاذ خطوات عملية لحماية أوكرانيا وتنفيذ خطة إعادة الإعمار بهدف تعزيز ازدهارها.

وأشار عمروف، إلى أن أولوية أوكرانيا هي الحل الذي يحافظ على استقلالها وسيادتها ويضمن أمن شعبها ويمهد الطريق لتعزيز الديمقراطية.

ومن المقرر أن تواصل الأطراف محادثاتها غدا، بعد أن أعلن البيت الأبيض في 23 نوفمبر مسودة خطة سلام محدّثة عقب مباحثات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني لمناقشة خطة ترامب لإنهاء الحرب، وسط اعتراضات أوكرانية على بنود تتعلق بالتخلي عن أراضٍ في الشرق وعدم الانضمام إلى حلف الناتو.