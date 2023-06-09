إقبال محدود في أول أيام طرح تذاكر قطارات عيد الأضحى

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أمس، حجر تذاكر قطارات الوجه القبلي لموسم عيد الأضحى المبارك قبل يوم السفر بـ14 يوما، وتوالي طرحها تباعا وفقا لجدول محدد لحين انتهائها ليتم بعدها طرح تذاكر القطارات الإضافية والتي يتم حجزها في نفس يوم السفر.

وقال مصدر بهيئة السكك الحديدية، لـ"الشروق"، إن الهيئة خصصت أمس، لحجز تذاكر سفر يوم 22 يونيو الجاري، حيث شهدت المحطات الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة إقبالا محدودا على تذاكر محافظات الصعيد، منوها إلى أنه تم تخصيص يوم 13 يونيو الجاري بحجز تذاكر السفر ليوم وقفة عيد الأضحى، وتخصيص يوم 14 يونيو لتذاكر أول أيام العيد.

وأضاف المصدر أن شبابيك تذاكر عدد من المحطات الرئيسية لم تشهد ظاهرة التكدس المعتادة في موسم العيد، مفسرا ذلك بأن التذاكر التي تم طرحها أمس مخصصة للسفر قبل العيد بـ 6 أيام، مؤكدا زيادة الإقبال في الأيام التي تسبق العيد بيوم أو يومين على الأكثر.

وأشار إلى التزام شبابيك التذاكر بصرف 4 تذاكر فقط لكل راكب بموجب بطاقة الرقم القومي، للتصدي لظاهرة السوق السوداء، وإتاحة التذاكر لأكبر عدد من المواطنين، منوها إلى التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لتكثيف الرقابة على منافذ بيع التذاكر بالمحطات الرئيسية.

وأوضح المصدر أن غرفة العمليات التي يتم تشكيلها خلال موسم العيد ستقوم بإعداد تقرير يومي عن حركة بيع التذاكر وكذلك الرحلات اليومية على خطوط الوجهين القبلي والبحري، مع وجود قيادات الهيئة لمتابعة التشغيل، لافتا إلى زيادة منافذ بيع التذاكر لاستيعاب حجم الطلب على التذاكر خلال موسم العيد.

وأكد أن الهيئة ستقوم بتشغيل قطارات إضافية أخرى في حالة تزايد الطلب من الجمهور ونفاذ مقاعد القطارات المجدولة ضمن خطة العيد، منوها إلى صدور تعليمات من رئاسة الهيئة بإجراء صيانة سريعة للقطارات، وعدم السماح بخروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من حالته الفنية، ومن نظافة دورات المياه.

وفي سياق متصل، رفعت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو حالة الطوارئ بجميع محطات الخطين الأول والثاني استعدادا لموسم عيد الأضحى، ونشر فرق الطوارئ بالمحطات لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تؤثر على حركة التشغيل،

وقال مصدر بالمترو لـ"الشروق" إنه يتم نشر أكمنة سرية ثابتة بالمحطات وأخرى متحركة داخل القطارات مع تواجد الشرطة النسائية خلال أيام عيد الأضحى المبارك؛ بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، للحفاظ على النظام داخل المحطات، بالإضافة إلى وجود نقاط إسعاف موزعة بالخطين الأول والثاني للتدخل السريع أثناء حدوث أي حالات مرضية مفاجئة، وهي خدمة تقدم بالمجان للركاب.