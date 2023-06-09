السياحة العالمية: منطقة الشرق الأوسط حققت أعلى نمو سياحي بين أقاليم العالم بعد كورونا

أكدت المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية بسمة بنت عبدالعزيز الميمان، أن منطقة الشرق الأوسط حققت أعلى نمو بين أقاليم العالم بعد جائحة "كورونا"؛ مما يدل على سرعة النمو في المنطقة.. مشيدة بالتزام وزارات السياحة في المنطقة بأن تكون السياحة أولوياتها.

وقالت الميمان - في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش الاجتماع الـ 49 للجنة الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط بالبحر الميت - إن المنظمة لها برنامج في المنطقة وتم عرضه خلال الاجتماعات، موضحة أنه يركز على مجموعة من الأولويات التي تعد جزءا من أهداف التنمية المستدامة، ومنها جعل السياحة أكثر ذكاء "الابتكار والتحول الرقمي"، ورفع هامش التنافسية "الاستثمار وريادة الأعمال"، وخلق وظائف أكثر وأفضل "التعليم والتوظيف" وغيرها من الوسائل.

وأضافت أنه تم مناقشة عدة موضوعات تخص المنطقة بشأن السياحة، مشيرة إلى أن الأعضاء أجمعوا على اختيار الأردن رئيسا للجنة الإقليمية للشرق الأوسط وتسلمتها من مصر على أن تكون الأخيرة ودولة الكويت نائبين خلال الدورة الحالية.

وكشفت الميمان أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع الخمسين للجنة الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط في سلطنة عمان.. مشيدة بروح التوافق التي ظهرت خلال الدورة الحالية والتي تم التواصل فيها إلى تشكيل الدورة الجديدة بدون انتخابات بل بالإجماع والتوافق بين الدول الأعضاء.

وأشارت إلى أنه تم عقد أعمال مؤتمر السياحة العلاجية والاستشفاء بالتعاون بين منظمة السياحة العالمية ووزارة السياحة والآثار الأردنية وهو استكمال لبرنامج اللجنة السياحية للشرق الأوسط التي عقدت بحضور وزراء السياحة في إقليم الشرق الأوسط.

ولفتت المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية، إلى أن أمين عام منظمة السياحة العالمية قال إن الأردن واجهة استثنائية وأن مؤتمر السياحة العلاجية والاستشفائية يأتي في وقت مناسب، مشيرة إلى أن الأمين العام ذكر أن البحر الميت بمثابة منطقة مفتوحة، ولذلك تستحق الأردن أن تصبح مركزا إقليميا للسياحة الاستشفائية والعلاج.

وأعربت الميمان عن أملها عقب عقد المؤتمر أن يكون هناك تركيز أكبر على الاستثمار وجلب الاستثمارات في مجال السياحة العلاجية والاستشفائية، معربة عن شكرها للأردن على استضافة هذا المؤتمر وحسن الاستقبال وكرم الضيافة.

واختتمت أمس الخميس، في البحر الميت أعمال الاجتماع الـ 49 للجنة الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط بالبحر الميت، بحضور الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زُراب بولوليكاشفيلي، ووزير السياحة والآثار أحمد عيسى، ووزير السياحة والآثار الأردني مكرم القيسي، ووزراء سياحة الدول العربية الأعضاء باللجنة الإقليمية بالمنظمة.