إسلام عزام: البورصة المصرية جذبت 147 ألف مستثمر جديد خلال 2025

قال إسلام عزام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن البورصة جذبت 147 ألف مستثمر جديد خلال 2025، بزيادة 20% على أساس سنوي.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر السنوي السابع لجريدة حابي، الذي عقد اليوم، بالقاهرة.

وأضاف عزام، أن حجم روؤس أموال الشركات المقيدة في البورصة ارتفع بقيمة ٦٥ مليار جنيه، خلال العام الحالي بزيادة 153% على أساس سنوي.

وقال إن السوق يستعد لإطلاق آلية "الشورت سلينج" خلال الربع الأول من العام المقبل.

وتابع: "نستهدف إطلاق سوق المشتقات، وآلية البيع على المكشوف، ونشاط صانع السوق خلال الربع الأول من 2026".



وتوقع عزام أن يشهد السوق المالي زيادة كبيرة في أحجام السيولة عقب إطلاق المنتجات المالية الجديدة.