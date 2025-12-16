 طالب يهاجم حارس أمن وتلميذا في منشأة تعليمية قرب موسكو - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 12:44 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟
النتـائـج تصويت

طالب يهاجم حارس أمن وتلميذا في منشأة تعليمية قرب موسكو

 موسكو (د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 - 12:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 - 12:24 م

قالت السلطات إن طالبا هاجم حارس أمن وتلميذا (10 أعوام) في مؤسسة تعليمية بمنطقة موسكو بسكين اليوم الثلاثاء، وتمكن من قتل التلميذ.

وقال المحققون إن الهجوم وقع في منطقة جوركي-2. وفتحت السلطات تحقيقا في الواقعة.

وقالت الشرطة إنه تم احتجاز المشتبه به.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك