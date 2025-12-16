طالب يهاجم حارس أمن وتلميذا في منشأة تعليمية قرب موسكو

الأكثر قراءة
قالت السلطات إن طالبا هاجم حارس أمن وتلميذا (10 أعوام) في مؤسسة تعليمية بمنطقة موسكو بسكين اليوم الثلاثاء، وتمكن من قتل التلميذ.
وقال المحققون إن الهجوم وقع في منطقة جوركي-2. وفتحت السلطات تحقيقا في الواقعة.
وقالت الشرطة إنه تم احتجاز المشتبه به.