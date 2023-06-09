بوتين: نشر الأسلحة النووية الروسية في بيلاروس يوليو المقبل

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه من المقرر نشر الأسلحة النووية الروسية في بيلاروس فور الانتهاء من تجهيز المنشآت لها في يوليو المقبل.

وقال الرئيس الروسي - خلال اجتماع مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في سوتشي، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن الوضع من الناحية الأمنية مستقر وجيد، ويجري التعاون بثقة في هذا المجال، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على المسائل الأكثر حساسية وفق خطة.

وإضافة إلى الجانب الأمني، تناولت المباحثات التعاون الاقتصادي بين البلدين وتوجيه هيكل العلاقات الاقتصادية بين موسكو ومينسك نحو الأفضل، والتركيز ليس فقط على مجالات التعاون التقليدية ولكن أيضا على مجالات التكنولوجيا الفائقة.

وكان الرئيس الروسي قد أعلن في مارس الماضي أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروس، كما قامت روسيا بنشر عشر طائرات في بيلاروس قادرة على حمل أسلحة نووية.