تأجيل محاكمة المتهم بقتل تاجر عملة في الفيوم لجلسة أول أغسطس المقبل

أجلت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الأحد، في جلستها المنعقدة بالدائرة السادسة، محاكمة المتهم "محمد.ر، 19 سنة"، بقتل "أمير.و" بغرض السرقة، إلى جلسة الثاني من أغسطس المقبل.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، ومحمد عبد التواب العناني، وعمرو أبو الأسرار، ووكيل نيابة طارق عياط، وأسامة طارق، وأمانة سر نصيف وجيه، وسكرتارية صالح كيلاني.

وتعود تفاصيل القضية إلى الأول من يوليو من العام الماضي، حينما عثر أهالي قرية كفور النيل التابعة لمركز شرطة الفيوم على جثة شخص مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر، في ظروف غامضة ملقاة بمصرف مائي بطريق القرية.



وتبين من خلال المعاينة الأولية للمباحث، وفاة شخص في العقد الرابع من العمر بجوار مصرف مائي، مصاب بآلة حادة على الرأس.

وتشكل فريق من البحث تحت إشراف اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائي، ونجح ضباط المباحث، في كشف اللغز وأن وراء جريمة قتل الشاب، عاطل يدعى "محمد.أ.ر، 19 سنة"، ويقيم بقرية دمو.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم استدرج المجني عليه، بعد أن أوهمه أنه يريد تغيير مبلغ مالي كبير من الدولارات إلى جنيهات مصرية.

وأوضحت التحريات أن المجني عليه ذهب للجاني بحسن نية معتقدًا أن لديه نقود بالعملة الأجنبية، وأحضر معه مبلغ مالي، إلا أن المتهم استولى على المبلغ الذي بحوزة المجني عليه، بعدما ضربه على رأسه بقطعة حديد فأرداه قتيلا، ثم حمل جثته على دراجة بخارية وألقى بها في مصرف مياه بنطاق الوحدة المحلية لقرية كفور النيل التابعة لمركز الفيوم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.