تضارب حول مكان احتجاز ناشطي سفينة مادلين بعد اقتحامها من قبل الجيش الإسرائيلي

تضاربت الأنباء، الاثنين، بشأن مكان احتجاز الجيش الإسرائيلي للناشطين الدوليين الذين كانوا على متن سفينة "مادلين" التضامنية مع غزة، والتي اقتحمها الجيش فجراً في المياه الدولية أثناء محاولتها كسر الحصار البحري المفروض على القطاع.

ففي الوقت الذي أكد فيه مركز "عدالة" الحقوقي العربي الإسرائيلي، المكلف بالدفاع عن الناشطين، أنه أُبلغ رسمياً من السلطات الإسرائيلية بأن الناشطين الـ12 ما زالوا محتجزين في عرض البحر، نقلت وسائل إعلام عبرية ووزارة الخارجية الإسرائيلية أن الناشطين جرى اقتيادهم ووصولهم إلى ميناء أسدود في جنوب إسرائيل.

وقال مركز "عدالة" في بيان رسمي، إنه تواصل مع السلطات الإسرائيلية عبر الطاقم القانوني للمركز، وتم إبلاغهم أن الناشطين لم يصلوا بعد إلى الأراضي الإسرائيلية وما زالوا محتجزين في عرض البحر.

وأضاف المركز: "اليوم ليس هناك جلسات مجدولة لدى هيئة الاعتقال، ومن المتوقع عقد إجراءات قانونية في اليوم التالي".

كما أكد المركز أن سلطة الهجرة أبلغتهم أن الناشطين ليسوا حالياً تحت ولايتها، معربًا عن توقعه بأن السلطات تنوي ترحيلهم فور وصولهم، ومن لم يتم ترحيله سيعرض على هيئة الاعتقال لجلسة استماع.

تتناقض هذه المعلومات مع ما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية، ومنها هيئة البث العبرية وصحيفة "إسرائيل اليوم"، التي أفادت بوصول السفينة وطاقمها إلى ميناء أسدود.

كما تناقض بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية التي أكدت فجر الاثنين أن السفينة وركابها في طريقهم إلى إسرائيل، وقالت على منصة "إكس": "يشق يخت السيلفي الخاص بالمشاهير طريقه بسلام إلى شواطئ إسرائيل، ومن المتوقع عودة الركاب إلى أوطانهم".

وكان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم فجراً السفينة "مادلين" التي تقل ناشطين دوليين ومتضامنين مع قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع، أثناء وجودها في المياه الدولية.

وقبل الاقتحام، بث المتضامنون على متن السفينة مباشرة مشاهد تظهر الزوارق الإسرائيلية تحيط بها، فيما كان الجنود يطالبون المتضامنين برفع أيديهم.

كما حلق طائرات مسيرة إسرائيلية فوق السفينة وألقت سائلاً أبيض مجهولاً، وفق ما أظهر البث المباشر.

ويأتي الاقتحام بعد تحذيرات إسرائيلية بمنع السفينة من الوصول إلى قطاع غزة، واعتبار محاولتها كسر الحصار "غير قانونية"، حسب بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أكد الأحد صدور تعليمات للجيش بمنع وصول السفينة إلى المياه الإقليمية لقطاع غزة، التي كانت من المتوقع أن تدخلها خلال ساعات.

وتقل السفينة "مادلين" 12 شخصًا بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام.

يُذكر أن سفينة أخرى تابعة للجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، سفينة "الضمير"، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية في الثاني من مايو الماضي أثناء محاولتها الإبحار نحو القطاع، ما تسبب في ثقب في هيكلها واندلاع حريق في مقدمتها.