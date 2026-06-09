قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن كل الجهود الإصلاحية على مدار العامين الماضيين، كانت أساس جهود إصلاح التعليم العام، قبل الانتقال لمرحلة تطوير التعليم الفني.

وأضاف خلال تصريحات عبر "إكسترا نيوز" أن أبرز هذه الجهود تمثلت في عودة الطلاب للمدارس، وارتفاع نسبة الحضور من 15% إلى 87%، بالإضافة إلى خفض الكثافات الطلابية لتصل إلى أقل من 50 طالبا في الفصل، وسد العجز في المعلمين على مستوى الجمهورية، واستحداث حوالي 98 ألف فصل دراسي عبر استغلال الفراغات بجميع المدارس.

ونوه أن الجهود شملت أيضا تطوير المناهج الدراسية، وتطبيق نظام التقييمات، وإصدار كتيبات جديدة، وتطوير ما يقرب من 94 منهجا دراسيا.

وأشار إلى إشادة الهيئات الدولية بالأمم المتحدة بهذه الإصلاحات بناء على نزول ميداني ودراسة في مختلف المدارس على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى إجراء هذه الهيئات اختبارات لتقييم نتائج "البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية" المطبق منذ الفصل الدراسي الثاني للعام الماضي، والذي يستهدف تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى طلاب المرحلة الابتدائية، خاصة الصفين الأول والثاني.

وأوضح أن نتائج الاختبارات التي جرت على ثلاث مراحل، شهدت تراجع نسبة "ضعاف القراءة والكتابة" من 45.5% في المرحلة الأولى لتصل إلى 13.9% خلال المرحلة الثالثة والأخيرة.