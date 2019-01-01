 المالكي: التحالف سيعرض أدلة إدانة الحوثي بمحاولة استهداف سفينة تجارية في البحر الأحمر - بوابة الشروق
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المالكي: التحالف سيعرض أدلة إدانة الحوثي بمحاولة استهداف سفينة تجارية في البحر الأحمر

(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 9 يوليه 2019 - 10:38 م | آخر تحديث : الثلاثاء 9 يوليه 2019 - 10:38 م

أكد المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الثلاثاء، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لن تتوانى في التصدي للمحاولات الإرهابية للميليشيا الحوثية المدعومة من إيران واستهدافها للملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وأشار المالكي، في تصريح له مساء اليوم الثلاثاء، إلى استمرار نهج الميليشيا الحوثية لتزييف الحقائق عبر إعلامها المضلل ومحاولة تنصلها من أعمالها العدائية والإرهابية"، موضحًا "أن التحالف ومن خلال مبدأ المصداقية والشفافية ورفع أعلى درجات التواصل مع المجتمع الدولي، سيعرض الأدلة الدامغة على انتهاك الميليشيا الحوثية للقانون الدولي الإنساني، فيما يتعلق بمحاولة الميليشيا الحوثية الفاشلة صباح أمس استهداف إحدى السفن التجارية عبر قارب مسير مفخخ في جنوب البحر الأحمر".

وكانت القوات البحرية للتحالف العربي قد تمكنت، أمس الاثنين، من إحباط محاولة إرهابية من قبل الميليشيات الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر بواسطة قارب مسيَّر ومفخخ بالمتفجرات من نوع (بلو فيش) .

وقال المالكي إن قوات التحالف رصدت القارب المسيَّر أثناء تحركه، وتم اعتراضه وتدميره، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء السعودية واس أمس.


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