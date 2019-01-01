 ياسين براهيمي ينتظم في تدريبات المنتخب الجزائري استعدادًا لكوت ديفوار - بوابة الشروق
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ياسين براهيمي ينتظم في تدريبات المنتخب الجزائري استعدادًا لكوت ديفوار

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 9 يوليه 2019 - 11:23 م | آخر تحديث : الثلاثاء 9 يوليه 2019 - 11:23 م

 

شارك ياسين براهيمي لاعب منتخب الجزائر في تدريبات منتخب بلاده استعدادًا لمواجهة كوت ديفوار في دور الثمانية ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها مصر.

وكان براهيمي تعرض لإصابة في كاحل القدم أبعدته عن مباراتي منتخب بلاده أمام تنزانيا وغينيا.

وتواجد جميع لاعبي المنتخب الجزائري في تدريبات اليوم، باستثناء حارس المرمى اليكسندر اوكيديجه الذي لم يحضر للملعب، بعدما عاودته آلام الظهر مرة أخري.

وكان منتخب الجزائر تأهل إلى دور الثمانية للبطولة، بعد أن فاز على منتخب غينيا 3 / صفر في دور الستة عشر للمسابقة، فيما تأهل منتخب كوت ديفوار إلى الدور ذاته بعدما فاز على نظيره المالي 1 / صفر.


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