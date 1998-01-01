استمرار تراجع أسعار المستهلك في أيرلندا للشهر الثالث

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الأيرلندي الصادرة، اليوم الخميس، استمرار تراجع المستهلك في أيرلندا للشهر الثالث على التوالي.

وذكر المكتب أن أسعار المستهلك تراجعت خلال يونيو الماضي بنسبة 4ر0 في المئة سنويا بعد تراجعها في مايو الماضي. وهذا هو الشهر الثالث الذي تتراجع فيه الأسعار على التوالي.

في الوقت نفسه، سجلت أسعار المستهلك زيادة شهرية بنسبة 3ر0 في المئة خلال يونيو الماضي، بعد تراجع شهري بنسبة 5ر0 في المئة خلال مايو الماضي.

وتراجعت أسعار المستهلك في أيرلندا خلال يونيو الماضي بنسبة 6ر0 في المئة سنويا وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي، بعد تراجعها بنسبة 8ر0 في المئة خلال الشهر السابق.

وسجلت الأسعار وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي ارتفاعا شهريا بنسبة 4ر0 في المئة خلال الشهر الماضي بعد تراجع شهري بنسبة 6ر0 في المئة خلال الشهر السابق.