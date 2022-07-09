تأجيل زيارة وفد الحكومة السريلانكية لروسيا بسبب الأحداث الراهنة

قال مصدر بوزارة الخارجية السريلانكية، اليوم السبت، إنه تم تأجيل زيارة وفد الحكومة السريلانكية إلى روسيا، والتي كانت مقررة في الفترة من 10 إلى 16 يوليو الجاري، بسبب الأحداث الراهنة في سريلانكا.



ونقلت وكالة أنباء /تاس/ الروسية عن المصدر - الذي لم تسمه - "إنه مع الأخذ في الاعتبار الوضع السياسي الداخلي، اضطر سوسيل بريماجيانثا (الممثل الرئاسي ووزير التعليم في سريلانكا إلى تأجيل الزيارة إلى روسيا".



وكان من المقرر أن يزور وفد برئاسة سوسيل بريماجيانثا، روسيا لمناقشة القضايا الثنائية، بما في ذلك المساعدة الروسية لسريلانكا.



واقتحم متظاهرون في سريلانكا، في وقت سابق اليوم، مقر إقامة رئيس الوزراء "رانيل ويكريمسينجه"، وذلك في ظل استمرار المظاهرات الاحتجاجية بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد.



يأتي ذلك عقب قيام المتظاهرين أيضا، اليوم باقتحام القصر الرئاسي، حيث فر الرئيس السريلانكي "جوتابايا راجاباكسا" من مقر إقامته قبل وصولهم.



تجدر الإشارة إلى أن سريلانكا تشهد أسوأ أزمة اقتصادية منذ 7 عقود مع زيادة حادة في معدلات التضخم ونقص كبير في السلع الأساسية.. وأعلنت سريلانكا بالفعل تعليق سداد 7 مليارات دولار من الديون الخارجية المستحقة السداد هذا العام، مع تراجع احتياطات العملات الأجنبية.