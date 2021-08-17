رئيس مجلس الدولة الصيني يعزي في وفاة رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي

أرسل رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانج اليوم السبت رسالة تعزية إلى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على خلفية وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.



وفي رسالته، قال لي إن "رئيس الوزراء السابق شينزو آبي قدم إسهامات إيجابية في تحسين وتنمية العلاقات الصينية-اليابانية. التقيت معه مرات عديدة، وأجرينا تبادلات إيجابية للرؤى بشأن تعزيز العلاقات الثنائية"، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".



وأعرب لي عن عزمه تعزيز الاتصال والحوار مع رئيس الوزراء كيشيدا، من أجل تعزيز التنمية المستدامة والسليمة والمستقرة للعلاقات الصينية-اليابانية.