محافظ الفيوم يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر الكبير

أدى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، والعميد أحمد بدوي المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، والشيخ محمد العش، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وأحمد شاكر، رئيس مركز ومدينة الفيوم.

تناولت خطبة العيد، أهمية الامتثال لأوامر الله عز وجل، والتدبر في شعيرة الفداء وما فيها من قيم الطاعة والصبر، حيث تأتي الأعياد بعد طاعات، كما أكدت الخطبة على نشر روح التسامح والعفو والتواصل بين جميع طوائف الشعب.

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‏عقب ذلك قدم محافظ الفيوم، التهنئة لأهالي الفيوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدا حرصه على مشاركة أهل الفيوم فرحتهم بالعيد، داعيا الله أن يديم نعمة الأمن والاستقرار على مصرنا الحبيبة، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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