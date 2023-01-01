بعثة رفع الأثقال تغادر القاهرة للمشاركة في دورة الألعاب العربية بالجزائر

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غادرت القاهرة اليوم الأحد بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال للمشاركة في دورة الألعاب العربية الخامسة المقامة في الجزائر حاليا.

وذكر المركز الاعلامي للجنة الاولمبية المصرية اليوم الأحد أن منتخب مصر لرفع الأثقال يشارك باللاعبات أمل توفيق في منافسات وزن 49 كجم ونعمة سعيد في منافسات 71 كجم وشمس أحمد في منافسات وزن 81 كجم وشيماء خالد في منافسات +81 كجم.

وتشارك مصر في دورة الألعاب العربية المقامة في الجزائر ببعثة رمزية في رفع الأثقال وألعاب القوى.

وكانت بعثة ألعاب القوى عادت للقاهرة أمس السبت بعد حصد خمس ميداليات ذهبية من مشاركة أربعة لاعبين حيث حققت إسراء عويس ميداليتين ذهبيتين في الوثب الطويل والثلاثي وذهبية إيهاب عبدالرحمن في رمي الرمح وذهبية مصطفى الجمل في رمي المطرقة وذهبية مصطفى عمرو في دفع الجلة.