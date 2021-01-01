رئيس جامعة سوهاج يفتتح مبنى المعامل الطبية لخدمة طلاب كلية الطب البشري

افتتح الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأحد، مبنى المعامل الطبية الخاص بالعلوم الطبية الأساسية لطلاب كلية الطب البشري، وذلك داخل الحرم الجامعي القديم.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مجدي أمين القاضي عميد كلية الطب، ونخبة من عمداء الكليات، ووكلاء ورؤساء الأقسام، وأعضاء الإدارة الهندسية والشركة المنفذة للمشروع، وبعض أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم وطلاب الكلية.

وأعرب الدكتور مصطفى عبدالخالق، عن سعادته بافتتاح هذا المبنى الخدمي التعليمي المتميز، والذي جرى إنشاؤه لتوفير كل سبل الراحة للطلاب للنهوض بالعملية التعليمية داخل كلية الطب، إيمانا بالدور الرائد لها على مستوى التعليم الطبي، ومساهمتها في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، مشيرا إلى إنشاء هذا المبنى بتكلفة إجمالية حوالي 60 مليون جنيه.

وقال "عبدالخالق"، إن المبنى يخدم العملية التعليمية للأقسام الأساسية بكلية الطب، وسيشارك في استيعاب دفعات طلاب البرنامج الجديد نظام الخمس سنوات وسنتين امتياز، حيث يجري تدريس الطلاب بهذا البرنامج في مجموعات صغيرة، لا يتعدى عدد الطلاب بها 25 طالبا لكل مجموعة، مما تطلب توفير تلك المعامل التي يبلغ عددها 16 معملا.

ووجه رئيس الجامعة، شكره وتقديره لجميع القائمين على إنشاء هذا المبنى من أعضاء الإدارة الهندسية والشركة المنفذة على التصميم المتميز، وسرعة الإنجاز والانتهاء من المبنى وتسليمه.

وأعرب الدكتور عبد الناصر يس، عن سعادته بافتتاح هذا المبنى، حيث يعد من الإنجازات الهامة لتطوير العملية التعليمية بالجامعة، وأهمية هذا المبنى بصفة خاصة لخدمة العملية التعليمية داخل كلية الطب.

وهنأ الدكتور خالد عمران كلية الطب البشري، بافتتاح هذا المبنى المتميز، والذي سيساهم في خدمة المجتمع الداخلي للجامعة والخارجي، متمنيًا دوام التفوق والتميز لكلية الطب البشري.

وأكد الدكتور مجدي القاضي، تصميم المبنى طبقا لمعايير المباني التعليمية الجامعية ليسع 1000 طالب، على مساحة 1800 متر مربع داخل الحرم الجامعي، وبدأت الأعمال الإنشائية للمشروع في عام 2019م، وجرى تصميم المبنى ليتكون من دور أرضي و5 أدوار علوية، تحتوي على 16 معملا مختلف المساحات وقاعتي امتحانات، وخدمات انتظار الطلاب وغيرها من الخدمات التعليمية.