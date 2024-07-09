النائب سليمان وهدان: مراقبة الحكومة للأسواق تهدف لتثبيت الأسعار وليس خفضها

قال النائب سليمان وهدان عضو اللجنة التشريعية مجلس النواب، إن مراقبة الحكومة للأسواق تهدف إلى تثبيت الأسعار وليس خفضها.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مساء dmc»، الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء الثلاثاء، أن الدولة يجب أن تتجه إلى الدعم النقدي وليس العيني.

واعتبر وهدان أن هناك ما قال إنه فساد ينتشر في الشركات التي تتعامل مع وزارة التموين، موضحًا أن منح المواطن أموالًا على سبيل الدعم يجعله قادرا على شراء السلع التي يريدها دون فرض شيء معين عليه.

وأوضح أن الدولة اتبعت مسار الدعم العيني على مدار أكثر من 70 سنة، وبالتالي لا يوجد ما يمنع من تجربة الدعم النقدي.

ونوه بأنه يمكن وضع آلية معينة لضبط عملية الدعم العيني، موضحا أنهم ينادون في مجلس النواب بهذا الأمر منذ فترة طويلة.

ودعا إلى فتح نقاش حول هذا التوجه من خلال الحوار الوطني، وإجراء عصف ذهني لهذا المسار، مع معاينة النماذج التي وُضعت في بلدان أخرى.