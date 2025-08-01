جانتس يطالب نتنياهو بصفقة شاملة حتى ولو بثمن باهظ

دعا رئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلي المعارض، بيني جانتس، اليوم الجمعة، حكومة بنيامين نتنياهو إلى إبرام "صفقة شاملة" للإفراج عن المحتجزين في غزة، حتى لو تطلب ذلك "أثمانا باهظة".

وقال جانتس، في منشور على منصة إكس: "في الوضع الذي نحن فيه اليوم، يجب إعادة جميع الأسرى ضمن صفقة واحدة مؤلمة، وعدم السماح لحماس بالاحتفاظ بأوراق تفاوضية للمستقبل"، بحسب ما نقلته وكالة سما الفلسطينية.

واعتبر جانتس، أن هذا الخيار "هو الصحيح أمنيا وسياسيا وللمجتمع الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن "الأثمان ستكون باهظة، حيث سيؤخرنا إبرام صفقة في مهمة القضاء على حماس"، على حد وصفه.

وتابع: "طوال العام الماضي، كررت مرارا وتكرارا أن الوقت في صالح حماس، وضد مصلحة المحتجزين".



وتقدر تل أبيب وجود 50 محتجزا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وقبل أيام، انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع حماس بقطر، جراء تصلب مواقف تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات.

ومرارا، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.