أبومازن يرحب بإعلان البرتغال بدء إجراءات تمهيدية للاعتراف بدولة فلسطين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رحَّب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، اليوم الجمعة، بإعلان حكومة البرتغال عن بدئها بالإجراءات التي تمهد لاعترافها بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل.

واعتبر أبو مازن أن هذا الإعلان بأنه خطوة إيجابية تدعم مسار تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقال الرئيس الفلسطيني: "نثمن هذه الخطوة الشجاعة والإيجابية من قبل حكومة البرتغال الصديقة التي ترسّخ مسار حل الدولتين، وتؤكد توافق المجتمع الدولي على ضرورة إنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني".

وجدد الرئيس الفلسطيني دعوته لباقي الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين لاتخاذ مثل هذه الخطوات الجادة الداعمة للسلام.

وأكد التزام دولة فلسطين بالتعهدات التي قدمتها في إطار "المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية لمسالة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين"، الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 28-30 يوليو 2025.