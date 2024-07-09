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منتخب إسبانيا يتقدم على فرنسا بثنائية في الشوط الأول

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 9 يوليه 2024 - 10:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 يوليه 2024 - 10:51 م

أنهى المنتخب الإسباني الشوط الأول متقدمًا على نظيره الفرنسي بهدفين لهدف، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب أليانز أرينا، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024».

وسجل منتخب فرنسا هدف التقدم عن طريق لاعبه كولو مواني في الدقيقة الـ 8، قبل أن يدرك لامين يامال هدف التعادل لإسبانيا في الدقيقة 21 من تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء.

فيما أضاف داني أولمو الهدف الثاني لمنتخب إسبانيا في الدقيقة الـ 25، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدفين لهدف.

وتلقى المدافع الإسباني خيسوس نافاس بطاقة صفراء خلال أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب بلاده وفرنسا في أمم أوروبا.


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