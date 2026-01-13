تعيين المصرية الأمريكية دينا باول رئيسة لشركة ميتا

دينا باول ماكورميك شغلت منصب نائبة مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس ترامب خلال ولايته الأولى (2017-2021)

أعلنت شركة "ميتا"، الاثنين، تعيين المصرية الأمريكية دينا باول ماكورميك رئيسة للشركة، ونائبة لرئيس مجلس الإدارة.

جاء ذلك في تدوينة لشركة "ميتا" الأمريكية، التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقراً لها، والمالكة لمنصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب وماسنجر وثريدز.

وقالت: "نُعلن اليوم انضمام دينا باول ماكورميك إلى ميتا بمنصب الرئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة".

وأضافت أن "دينا ستعمل عضوا في فريق الإدارة وستساعد في توجيه استراتيجية الشركة وتنفيذها".

من جانبه، قال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، في بيان: "تجربة دينا على أعلى المستويات في مجال التمويل العالمي، إلى جانب علاقاتها العميقة بالعالم، تجعلها مؤهلة بشكل فريد لمساعدة ميتا في إدارة هذه المرحلة القادمة من النمو بصفته الرئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة".

وانضمت باول ماكورميك إلى مجلس إدارة ميتا في أبريل 2025، لكنها استقالت في ديسمبر من العام نفسه، وفقا لإفصاح قدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وباول ماكورميك، المعروفة أيضا باسم دينا حبيب، أمريكية مصرية الأصل وُلدت في القاهرة عام 1973، وهاجرت مع أسرتها القبطية إلى ولاية تكساس عام 1977 وهي في الرابعة من عمرها.

وشغلت باول ماكورميك منصب نائبة مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الأولى (2017-2021)، كما عملت مستشارةً رفيعة في البيت الأبيض ومساعدةً لوزير الخارجية في إدارة جورج بوش الابن (2001 - 2009)، حيث كانت أصغر مساعد للرئيس داخل البيت الأبيض وعمرها 29 عاما فقط.

وقبل انضمامها إلى إدارة ترامب، عملت في مصرف "جولدمان ساكس" وأشرفت فيه على برامج استثمارية ومبادرات لتمكين المرأة في الدول النامية.