إصابة 12 شخصا في 3 حوادث مرورية على الطرق السريعة بالجيزة

أصيب 12 شخصًا في 3 حوادث مرورية متفرقة على الطرق السريعة بنطاق محافظة الجيزة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

في الحادثة الأولى، أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد بعد انقلاب سيارة ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوي بنطاق محافظة الجيزة.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه خلال سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 7 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

في الحادثة الثانية، أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسد، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه خلال سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص، نقلوا إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

وفي حادث ثالث، أصيب سائق سيارة ملاكي بإصابات بالغة في حادث سير يطريق الواحات، في الاتجاه المؤدي إلى الطريق السياحي بمنطقة حدائق الأهرام في محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصاب بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين وقوع حادث سير تسبب في إصابة سائق سيارة ملاكي، نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما رفع رجال المرور حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها، بعد الازدحام المروري المؤقت التي تسبب فيه الحادث.