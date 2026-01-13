اليونيسف: مقتل أكثر من 100 طفل في غزة منذ وقف إطلاق النار

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 100 طفل قتلوا في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، بما في ذلك أطفال قتلوا في هجمات بطائرات مسيرة وأخرى ذات أربع مراوح.

وبحسب ما نشرته وكالة «فرانس برس»، قال المتحدث باسم اليونيسف جيمس إلدر، للصحفيين في إحاطة إعلامية للأمم المتحدة عبر الفيديو من غزة: «قُتل أكثر من 100 طفل في غزة منذ وقف إطلاق النار في أوائل أكتوبر».

وأضاف: «لا يزال البقاء على قيد الحياة غير مضمون، ورغم تباطؤ عمليات القصف وإطلاق النار وتراجعها خلال وقف إطلاق النار، فإنها لم تتوقف».

وذكر أن جميع الوفيات تقريبا، التي تشمل 60 ولدا و40 فتاة، نتجت عن الهجمات العسكرية بما في ذلك الغارات الجوية وغارات الطائرات المسيرة وقصف الدبابات وإطلاق النار وهجمات الطائرات المسيرة رباعية المراوح، وقليل منها كان نتيجة مخلفات الحرب التي انفجرت.

ورجح أن «يكون هذا الإحصاء أقل من الواقع؛ لأنه يستند فقط إلى الوفيات التي توفرت عنها معلومات كافية».

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

وأنهى الاتفاق حرب الإبادة في غزة، التي بدأت في 7 أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد عن 171 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء.