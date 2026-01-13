أظهر استفتاء واسع أجرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية استياء قطاع كبير من جماهير ريال مدريد تجاه قرار إقالة المدرب تشابي ألونسو، معتبرين أن تراجع النتائج يقع على عاتق رئيس النادي فلورنتينو بيريز ولاعبي الفريق.

وأعلن ريال مدريد، أمس الاثنين، رحيل ألونسو عن قيادة الفريق، بعد أقل من يوم على الهزيمة أمام برشلونة (3-2) في نهائي كأس السوبر الإسبانية التي أقيمت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتضمن الاستفتاء سؤالًا رئيسيًا: "ما رأيك في انفصال ريال مدريد عن تشابي ألونسو؟"، حيث شارك في التصويت أكثر من 537 ألف مشجع. وجاءت النتائج واضحة: 79% اعتبروا القرار سيئًا للغاية، مقابل 21% فقط رأوه جيدًا للغاية.

كما أبدى المشجعون استياءهم من توقيت الإقالة، إذ رأى 80% أن تغيير المدرب جاء في وقت غير مناسب، مقابل 20% اعتبروا الوقت مناسبًا.

وعند تقييم المدرب السابق، منح 78% من المشاركين ألونسو درجة نجاح أو ممتاز، بينما اعتبر 22% فقط أنه فشل في مهمته.

أما السؤال الأبرز في الاستطلاع، حول المسؤول عن الوضع الحالي للنادي، فأظهر النتائج التالية: 48% ألقت اللوم على الرئيس فلورنتينو بيريز، و46% على اللاعبين، بينما أشار 6% فقط إلى تشابي ألونسو.