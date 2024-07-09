أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 553 ألفا و410 منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 553 ألفا و410 جنود، بينهم 1220 جنديا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط.

وجاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، ونشرته في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 8178 دبابة، منها 7 دبابات أمس الاثنين، و15704 مركبة قتالية مدرعة و15015 نظام مدفعية و1115 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و880 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 361 طائرة، و326 مروحية، و11922 طائرة مسيرة، و2389 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و20212 من المركبات وخزانات الوقود، و2516 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.