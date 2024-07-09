مودي: روسيا والهند تواصلان تطوير العلاقات الثنائية

قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قبيل المحادثات الرسمية بين الوفدين الروسي والهندي في الكرملين، إن البلدين سيواصلان تطوير علاقاتهما وتحقيق أهداف جديدة.

وأضاف مودي: "أقول بثقة، استنادا إلى تجربتنا السابقة، إننا سنعمل معا في المستقبل، وسنعمق كل جوانب تعاوننا ونحقق أهدافا جديدة"، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

ووجه مودي الشكر لبوتين على ترحيبه الحار وعلى تهنئته بالفوز بالانتخابات التي جرت في الهند في يونيو الماضي.

وقال مودي: "لقد حققنا فوزا غير مسبوق في الانتخابات الهندية، واشكركم على تهنئتنا بالفوز. وأنتم كذلك فزتم بالانتخابات في مارس الماضي وأهنئكم مجددا على ذلك".