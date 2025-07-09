 تصادم أتوبيس وميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية يصيب 5 من أسرة واحدة بحوش عيسى - بوابة الشروق
الأربعاء 9 يوليه 2025 1:59 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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تصادم أتوبيس وميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية يصيب 5 من أسرة واحدة بحوش عيسى

خميس البرعي
نشر في: الأربعاء 9 يوليه 2025 - 1:41 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 يوليه 2025 - 1:41 م

أُصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم، إثر حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ميكروباص، بالكيلو 110 على الطريق الصحراوي (القاهرة – الإسكندرية) بنطاق محافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي الرعاية الطبية.

وكان اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي، وانتقل ضباط المباحث لموقع البلاغ، حيث تبين أن الحادث نتج عن اصطدام بين أتوبيس وميكروباص، وأسفر عن إصابة كل من: نصر الله الصافي (60 عامًا)، آمال عبد المولى عمار (43 عامًا)، فوزية فريد طنطاوي (65 عامًا)، سما محمد رضا (4 سنوات)، ومحمد حميدة عبد الكريم (37 عامًا)، وجميعهم من سكان مركز حوش عيسى.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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