السيطرة على حريق غابات ضخم قرب مرسيليا بعد إجلاء المئات وإصابة العشرات

أعلنت السلطات الفرنسية مساء الثلاثاء أن حريق الغابات الذي اندلع قرب مدينة مرسيليا الساحلية جنوبي البلاد أصبح تحت السيطرة، لكنه لم يُخمد بالكامل بعد، وذلك بعد ساعات من جهود مكثفة بذلتها فرق الطوارئ لاحتواء الحريق سريع الانتشار.

وخلال زيارته لمرسيليا، قال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو إن الانتشار السريع لأكثر من 800 رجل إطفاء واستخدام طائرات مخصصة لإسقاط المياه حال دون وقوع "كارثة كبرى". وأضاف أن نحو 400 طن من المياه أُسقطت من الجو للمساعدة في السيطرة على النيران.

وأشار الوزير إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات حتى الآن، لكن 110 أشخاص أصيبوا بإصابات طفيفة، من بينهم 31 من رجال الإطفاء وعناصر الشرطة. وأوضح ريتايو أن 63 مبنى سكنيا تضرروا جراء الحريق، من بينها 10 مبانٍ احترقت بالكامل.

كما تم إجلاء نحو 400 من السكان، بينهم 71 شخصا من دار رعاية محلية للمسنين. ومن المتوقع أن تستمر جهود الإطفاء طوال الليل.

وتم نشر أكثر من ألف رجل إطفاء لمكافحة الحريق الذي اندلع بالقرب من بلدة لي بان ميرابو قبل أن يمتد بسرعة نحو مدينة مرسيليا، بحسب ما أفادت به السلطات المحلية، وفقا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) .

وأوضحت السلطات أن الحريق التهم نحو 720 هكتارا من الأراضي.