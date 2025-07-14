إسرائيل تعلن قصف دبابات في السويداء ومصادر سورية تنفي الاستهداف المباشر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استهدفه اليوم الإثنين، دبابات في قرية سميع بريف السويداء، بينما نفت مصادر محلية سورية وقوع إصابات مباشرة، مؤكدةً أن الضربة كانت تحذيرية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفخاي أدرعي، عبر حسابه في منصة «إكس»، إن جيش الاحتلال هاجم قبل قليل عدة دبابات في منطقة قرية سميع.

من جانبها، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن «الهجوم جاء بعد تحرك الدبابات السورية والاشتباه بتوجهها نحو منطقة مأهولة بالدروز في السويداء».

في المقابل، أكدت مصادر محلية لـ«تلفزيون سوريا» أن القصف الذي تحدث عنه الجيش الإسرائيلي كان بقصد الإنذار فقط، وسقط بالقرب من الدبابات دون أن يؤدي إلى خسائر بشرية أو مادية.

ولفت مراسل تلفزيون سوريا في المنطقة إلى سماع أصوات اشتباكات داخل القرية، موضحاً أن راجمات صواريخ تابعة للجيش السوري استهدفت مواقع في قريتي تعارة وسميع، اللتين تُعتبران من أبرز مناطق التوتر في الجنوب السوري.

وتشهد محافظة السويداء توترات مستمرة منذ عدة أيام، بلغت ذروتها يوم أمس الأحد، بعدما اندلعت اشتباكات دامية بين عشائر البدو وفصائل محلية على خلفية عمليات خطف متبادلة.

وأدت المواجهات إلى مقتل نحو 30 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين، بينهم نساء وأطفال، ما دفع الجيش السوري وقوى الأمن الداخلي إلى نشر قوات لفضّ النزاع والفصل بين الأطراف المتصارعة.

وفي صباح اليوم الإثنين، تعرّضت وحدات من الجيش السوري على أطراف السويداء لهجوم شنّته مجموعة خارجة عن القانون، ما أسفر عن مقتل ستة عناصر وإصابة آخرين، كما جرى اعتقال عدد من المهاجمين ونقلهم إلى جهة مجهولة.

من جانبه، أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، بأن القوى الأمنية انتشرت في السويداء، وذلك بعد التواصل مع جميع الأطراف الفاعلة هناك.