إصابة أمريكيين اثنين في آخر سباق للثيران في بامبلونا

أُصيب أمريكيان وشاب إسباني، اليوم الاثنين، خلال سباق الثيران الثامن والأخير ضمن منافسات مهرجان "سان فيرمين" لهذا العام، المقام في مدينة بامبلونا الواقعة شمالي إسبانيا.

وأفادت هيئة الصليب الأحمر في إقليم نافارا الإسباني، بأن المواطنين الأمريكيين هما امرأة، 63 عاما، من نيويورك، ورجل، 68 عاما، من ولاية ميسوري.

ولم يصب أي من المشاركين في الحدث الشهير، بنطحة من قرون الثيران، اليوم الاثنين.

وبحسب المعلومات الأولية الصادرة عن الصليب الأحمر، فقد بلغ إجمالي عدد حالات دخول المستشفيات هذا العام 40، منها ست حالات إصابة بقرون الثيران. ويمثل العدد أعلى رقم منذ عام 2020.

ورغم الانتقادات، يجذب المهرجان السائحين من أنحاء العالم.