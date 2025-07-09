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كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن وصول عرض إلى نبيل عماد «دونجا»، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من أحد الأندية الليبية، للحصول على خدماته.

وقال مهيب عبدالهادي في تصريحات عبر قناة «إم بي سي مصر»: «دونجا جايله عروض احتراف خاصة من ليبيا ونادي الزمالك قد يوافق على رحيل اللاعب».

أضاف: «دونجا ممكن يكون مش متواجد مع نادي الزمالك خلال الفترة القادمة، حسب رؤية الجهاز الفني».

وتابع: «أيضا دونجا لديه عروض من داخل مصر».

وشارك دونجا مع الزمالك خلال الموسم المنصرم في 15 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع مثلهم.