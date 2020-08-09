علق رئيس الوزراء الأسبق اللبناني، فؤاد السنيورة، على تقديم 36 ألف لبناني مذكرة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون؛ لوضع لبنان تحت الانتداب الفرنسي، قائلًا إنه «يجب أن يؤخذ أنه ضمن مظاهر ثورة الغضب».

وأضاف «السنيورة» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن عودة الانتداب الفرنسي أمر غير وارد على الإطلاق، متابعًا: «هناك غضب كبير وقع على الناس، وبهذه الثورة يتصرف البعض بطريقة لا مسؤولة ولكن يجب أن تنفهمها».

ولفت إلى أن فرنسا لا تستطيع فعل هذا الشيء ولا اللبنانيون يستطيعون فعل هذا الشيء، بالرغم من توقيع المذكرة، موضحًا أن «اللبنانيين عندما شاهدوا الرئيس الفرنسي طالبوا بالأمر وليس على الغضبان حرج»، حسب تعبيره.

وشدد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق على أهمية العودة إلى الأصول عبر الالتزام باتفاق الطائف والدستور والقوانين اللبنانية والعودة للمبادئ الأساسية من؛ احترام الحوكمة الصحيحة، واحترام استقلالية القضاء وعدم تسييسه، واحترام المبادئ التي تعود إلى إيلاء المناصب الحكومية إلى من هم يتمتعون بجدارة وكفاءة وعلى أساس تنافسي.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، بتجاوز عدد ضحايا الحادث إلى 160 شهيدًا ونحو 5000 آلاف مصاب حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.