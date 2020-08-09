ارتفاع عدد المتظاهرين ضد قيود كورونا بمدينة دورتموند الألمانية

ارتفع عدد المتظاهرين المناوئين المتجمعين في قلب مدينة دورتموند الألمانية، اليوم الأحد، للاحتجاج على التدابير التي تتخذها الدولة للحماية من وباء كورونا، ليصل إلى قرابة 2800 شخص، حيث اتسمت المسيرة بالطابع السلمي حتى الآن.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية، إن المتظاهرين استجابوا لدعوات من قبل الشرطة والتزموا بمسافة التباعد المكاني، ولكن غالبية المتظاهرين لا يرتدون كمامة.

وكانت بيانات سابقة للشرطة، قد أفادت بأن عدد المشاركين في المظاهرة يصل إلى نحو 1500 شخص، وتأخرت المسيرة عن موعدها المحدد بعض الشيء.

وقد لاذ العديد من المتظاهرين إلى الظل تجنبًا للشمس الأمر الذي حال دون الالتزام بمسافة تباعد بـ1.5 متر.

وكان بضع مئات من الاشخاص في مدينة شتوتجارت جنوب غرب ألمانيا تجمعوا أمس السبت للاحتجاج على القيود التي تفرضها الحكومة الألمانية لمكافحة فيروس كورونا.

وفضت الشرطة المظاهرة التي نظمتها المبادرة الأسبوع الماضي، بسبب عدم التزام كثير من المشاركين بقواعد المسافة الآمنة وارتداء الكمامات.