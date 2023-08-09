تباطؤ وتيرة نمو الوظائف في كوريا الجنوبية إلى أقل مستوياتها منذ 29 شهرا

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء تباطؤ وتيرة نمو الوظائف في كوريا الجنوبية خلال يوليو الماضي للشهر الرابع على التوالي ليتراجع معدل نمو الوظائف إلى أقل مستوى له منذ 29 شهرا، في ظل استمرار التحدي في التوظيف لدى الشباب في العشرينات من العمر.

وذكرت وكالة الإحصاء الكورية الجنوبية أن عدد العاملين في كوريا الجنوبية وصل خلال الشهر الماضي إلى 68ر28 مليون عامل بزيادة قدرها 211 ألف عامل عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى وصول معدل البطالة خلال الشهر الماضي إلى 7ر2% بانخفاض قدره 2ر0 نقطة مئوية عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وتباطأ نمو الوظائف في كوريا الجنوبية على أساس سنوي لمدة 9 أشهر متتالية حتى فبراير الماضي قبل أن ينتعش في مارس الماضي عندما تمت إضافة 469 ألف وظيفة جديدة، لكن النمو عاد إلى التباطؤ منذ أبريل الماضي.

يأتي ذلك في حين أبقى بنك كوريا المركزي على سعر الفائدة الرئيسي عند 5ر3% ثابتا للمرة الرابعة على التوالي، بعد رفعه 7 مرات على التوالي في الفترة من أبريل عام 2022 إلى يناير الماضي.