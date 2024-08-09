نمو فائض الميزان التجاري لإيطاليا في يونيو الماضي

سجل الميزان التجاري الإيطالي ارتفاعا في الفائض خلال يونيو الماضي مع تراجع الواردات بأسرع من تراجع الصادرات.

وذكر مكتب الإحصاء الإيطالي "آيستات"، اليوم الجمعة، أن الميزان التجاري سجل خلال يونيو فائضا بقيمة 1ر5 يورو مقابل فائض بقيمة 4ر3 مليار يورو خلال الشهر نفسه من العام الماضي، في حين كان الفائض في مايو 4ر6 مليار يورو

وتراجعت صادرات النمسا خلال يونيو بنسبة 1ر6% سنويا، بعد تراجعها بنسبة 7ر1% خلال الشهر السابق عليه. وتراجعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 2ر7% في حين زادت الصادرات إلى خارج الاتحاد بنسبة 9ر4% خلال يونيو.

وشمل التراجع، تقريبا جميع الشركاء التجاريين الرئيسيين لإيطاليا.

كما أظهرت البيانات تراجع الواردات بنسبة 6ر9% سنويا، بعد تراجعها بنسبة 9ر4% في الشهر السابق.

وبعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، زادت صادرات إيطاليا خلال يونيو بنسبة 5ر0% في حين استقرت في الشهر السابق. ولذلك ارتفع الفائض التجاري خلال يونيو بعد وضع المتغيرات في الحساب إلى 5ر4 مليار يورو مقابل 2ر4 مليار يورو خلال مايو.