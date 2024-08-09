مستشفيات شيكاغو تستعد لمواجهة أي طوارئ خلال مؤتمر الحزب الديمقراطي الأمريكي

يجرى مركز جامعة راش الطبي تدريبات كل صيف للتأكد من استعداده لمواجهة الكوارث -التي تتمثل في أحداث مثل إطلاق النار على عدد كبير من الناس ووقوع هجمات كيماوية.

وذكرت صحيفة شيكاغو تريبيون أن تركيز تدريبات هذا العام ينصب على كيفية التعامل مثلا مع وقوع انفجار في مؤتمر سياسي في شيكاغو.

وقال الطبيب نيك كوزي، مدير خدمات الطوارئ وكيفية التعامل مع الكوارث في مركز جامعة راش الطبي" نحن جالسون على أعتاب ساحة يونايتد سنتر، علينا أن نكون على أهبة الاستعداد واليقظة ".

وقد أمضى مسئولون ومنظمات بأنحاء مدينة شيكاغو أشهرا في إعداد المدينة بحماس لاستضافة المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، الذي يبدأ في 19 أغسطس الجاري في ساحة يونايتد سنتر وقصرالمؤتمرات ماكورميك بليس .

هذا الحدث سيجذب الاهتمام للمدينة وسيؤدي لإشغال غرف الفنادق وجلب الدولارات لشيكاغو.

مع ذلك، فإن مستشفيات شيكاغو تخطط لجانب محتمل أكثر قتامة للمؤتمر، حيث إنها تضع خططا وممارسات للتعامل مع تدفق المرضى في حال اندلاع أعمال عنف أو وقوع كارثة في المؤتمر خلال هذا الوقت الذي يتسم بالقلق السياسي

- وهي الحالة العامة التي فاقمتها محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وانسحاب الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن من السباق الرئاسي.

وقال مسئولو المستشفيات إن الإعداد للمؤتمر يماثل في بعض النواحي الإعداد لفعاليات كبيرة أخرى، مثل سباق " ناسكار شيكاغو ستريت" و مارثون شيكاغو ومهرجان لولابالوزا الغنائي.

وقال جورج ديليوناردي نائب رئيس قسم إدارة الخدمات والطوارئ بمركز نورث ويست ميموريال هيلت كير الطبي إن التوقعات بأن يجذب المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي عددا أقل من الحاضرين في مهرجان لولابالوزا تبعث على الارتياح.

فمن المتوقع أن يجذب المؤتمر نحو 50 ألف شخص، في حين غالبا ما يجذب مهرجان لولابالوزا نحو 100 ألف شخص يوميا.

وفيما يخص جوانب أخرى، فإن الإعداد لمؤتمر الحزب الديمقراطي يختلف بصورة كبيرة عن الاستعداد لفعاليات كبرى أخرى، حسبما قال مسئولو المستشفيات.

وسوف يضم المؤتمر عددا من الأفراد البارزين، ويجذب المتظاهرين، كما أن توقيت انعقاده يأتي في وقت حرج في السياسة الأمريكية.

وقال كوزي" من الواضح أننا في مناخ محموم بعد محاولة اغتيال ترامب".

وأضاف" علاوة على ذلك، نحن نعلم أنه سوف يكون هناك متظاهرون و محرضون.. هذا أمر مختلف عن مهرجان لولابالوزا أو أي حفلة".

يشار إلى أن المستشفيات عادة ما تجري تدريبات للاستعداد للسيناريوهات المختلفة.

وشاركت عدة مستشفيات في أنحاء شيكاغو، من بينها نورث ويسترن وستروجير، في تدريب أجرى في يونيو الماضي، حيث ركز على محاكاة وقوع حادث شمل التعرض للإشعاع في شيكاغو.

وبالإضافة إلى ذلك، أجرى مستشفى نورث ويسترن مناورة تحاكي وقوع إصابات كثيرة في أبريل الماضي. وقال كريج ويليامز، رئيس الشؤون الإدارية بمركز كوك كاونتي هيلث الطبي" دائما ما نحاول الاستعداد للأسوأ ولكننا نأمل في حدوث الأفضل". ويعد مستشفى ستروجر جزءا من خدمات مركز كوك كاونتي هيلث.

وأضاف ويليامز " نحن تقريبا لا نعلم أيضا ما سوف سيلقى العالم من أحداث علينا، لذلك نحن في حاجة دائمة للتأكد من الأمور".

وعلاوة على الاستعداد لوقوع إصابات جماعية، أعرب ويليامز عن قلقه بشأن حركة المرور بعد منتصف اليوم وفي المساء، مع انعقاد فعاليات المؤتمر كل يوم.

وقال " يبدو أن حركة المرور ذات الصلة بالمؤتمر سوف تكون أكثر ازدحاما بالمقارنة بمباراة اعتيادية بين فريقي بولز و بلاك هوكز للهوكي".

وأضاف ويليامز أن مركز كوك كاونتي هيلث يحتفظ بإمدادات مثل الأدوية والطعام لفترة ثلاثة إلى أربعة أيام، كما أنه يقوم بتخزين الإمدادات لمواجهة أي عراقيل لحركة المرور.

كما يقوم المركز ومركز جامعة راش الطبي ومستشفى جامعة إلينوي بالاتصال بالمرضى الذين من المفترض أن لديهم حجوزات في ذلك الأسبوع لمنحهم خيار إمكانية تغيير الموعد.

كما يعتزم مركز راش ومستشفى ستروجر إضافة المزيد من الأسرة النقالة في مستشفياتهما من أجل العاملين الذين يرغبون في المبيت، بدلا من مواجهة الازدحام المروري في بداية أو نهاية فترة عملهم.

وعادة، ما يمكن للمستشفيات أن توفر للعاملين تخفيضا في أسعار الفنادق القريبة عندما يواجهون صعوبة في التحرك أثناء العواصف الثلجية على سبيل المثال. ولكن الكثير من الغرف الفندقية سوف تكون محجوزة للمشاركين في المؤتمر. كما تعتزم مستشفى نورث ويستيرن إعداد أسرة لتكون جاهزة وقت الحاجة. وقالت الطبيبة جانيت لين، التي تعمل بإدارة الطوارئ وتشارك في رئاسة لجنة إدارة الطوارئ بمستشفى جامعة إلينوي إن المستشفى، الذي يقع أيضا بالقرب من مركز يونايتد، سوف يمنح العاملين خيار النوم في مهاجع غير مستخدمة أو في أماكن العيادات في حال اختاروا ذلك.

وبالإضافة إلى التدريب الذي أجرى في يونيو الماضي، فإن مركز راش أجرى تدريبا إضافيا مؤخرا، قام خلاله الأطباء المقيمون بالطوارئ بارتداء سماعات للمشاركة في محاكاة واقع افتراضي لوقوع حادث يسفر عن إصابات كثيرة.

وكان السيناريو هو تفجير لنقل جماعي. وقال كوزي " هناك أمور نعلمها وأخرى لا نعلمها"، مضيفا " ولكننا نستطيع السيطرة على ما نستطيع السيطرة عليه".