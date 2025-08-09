• ردد المحتجون هتافات مناهضة لإسرائيل كما نددوا بدعم الحكومة الألمانية لتل أبيب

شهدت العاصمة الألمانية برلين، السبت، مظاهرة لمئات الأشخاص في حي "ميته"، للتعبير عن تضامنهم مع فلسطين واحتجاجهم على سياسة التجويع الإسرائيلية ضد غزة.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها: "أوقفوا الإبادة الجماعية في قطاع غزة" و"الحرية لفلسطين" و"نحن ضد الإبادة" و"صمتكم يقتل"، و"أوقفوا تجويع غزة".

وخلال المظاهرة، ردد المحتجون هتافات مناهضة لإسرائيل، كما نددوا بالحكومة الألمانية لدعمها تل أبيب.

ولفت البعض، من خلال قرع الأواني، إلى سياسة التجويع الإسرائيلية في غزة، ومنع تل أبيب دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وفي حديث للأناضول، قالت المتظاهرة ناستاسيا: "لا يوجد سبب للصمت أمام ما تفعله إسرائيل. أعتبر ما تفعله حكومتي مخزياً، ولا أستطيع دعمه. يجب الخروج إلى الشوارع".

وعلّقت ناستاسيا، على إعلان المستشار الألماني فريدريش ميرتس، تعليق تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها في غزة لإسرائيل، بقولها: "هذا مجرد تضليل. أعتقد أن هناك الكثير من الشحنات التي تمت الموافقة عليها مسبقاً ولم يتم إلغاؤها".

وأشارت إلى أن إسرائيل تهاجم أيضاً لبنان وسوريا، كما تطرقت إلى إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه ضم غزة بالكامل.

أما "توماس" من جمعية "صوت يهودي من أجل سلام عادل في الشرق الأوسط"، فاتهم المستشار الألماني بالكذب قائلاً: "هذه كذبة، لأن ما أعلن هو وقف شحنات الأسلحة غير المصدق عليها فقط، بينما ستستمر كل الشحنات المصدق عليها".

من جهة أخرى، حاولت مجموعة مؤيدة لإسرائيل استفزاز المتظاهرين المؤيدين لفلسطين برفع الأعلام الإسرائيلية في مكان قريب من المظاهرة.

واتخذت الشرطة إجراءات أمنية مشددة في محيط مكان التظاهرة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و330 شهيدا و152 ألفا و359 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.