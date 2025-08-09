إطلاق نار على قافلة للهلال الأحمر جنوبي سوريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعرضت قافلة مساعدات إنسانية، تابعة للهلال الأحمر السوري، السبت، إلى إطلاق نار في المنطقة الجنوبية، دون وقوع إصابات.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة "سانا" عن مدير وحدة الإعلام والتواصل في منظمة "الهلال الأحمر العربي السوري" عمر المالكي.

وقال المالكي: "تعرضت قافلة للمنظمة تعمل ضمن استجابتها الإنسانية في المنطقة الجنوبية (لم يحددها) يوم أمس (الجمعة) لإطلاق نار مباشر دون وقوع إصابات".

جدير بالذكر أن المساعدات الإنسانية تدخل، وبشكل يومي، إلى محافظة السويداء (جنوب) عبر معبر بصرى الشام، كما تتواصل عمليات إجلاء مؤقتة للراغبين، باتجاه مراكز إيواء، لا سيما في محافظة درعا (جنوب).

ووفق الداخلية السورية، فإن العصابات المتمردة في مدينة السويداء تسرق المساعدات الإغاثية وتستخدم خرق اتفاقات التهدئة للتغطية على ممارساتها التعسفية والاعتقالات غير القانونية بالمدينة.

المالكي، أكد أن "المنظمة مستمرة في عملياتها الإنسانية في المنطقة الجنوبية رغم الاستهداف، لكنها ستقوم بمراجعة وتعديل إجراءات الأمان لضمان وصول الفرق إلى المواقع المستهدفة بشكل آمن".

واستدرك: "الأولوية تبقى للحفاظ على سلامة العاملين وضمان استمرارية تقديم الدعم الإنساني للمحتاجين دون انقطاع".

وأشار إلى أن "المنظمة تؤكد على التزامها الكامل بالمبادئ الإنسانية والحيادية، وأي استهداف لفرق الهلال الأحمر، يُعد انتهاكاً للقوانين الدولية وحرمات العمل الإنساني".

وأوضح المالكي، أن "المنظمة ستتابع جهودها بكل الوسائل الممكنة لضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين في الوقت المناسب مع تعزيز إجراءات الحماية والسلامة لجميع موظفيها في الميدان".

ومنذ 19 يوليو الماضي، تشهد محافظة السويداء وقفا لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى.

وضمن مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، آخرها في 19 يوليو الماضي.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر 2024 بنظام بشار الأسد بعد 24 سنة في الحكم.

وينتشر في محافظة السويداء مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، تتبنى توجها انفصاليا وترفض الاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية، أبرزها ما يعرف بـ"المجلس العسكري في السويداء"، المدعوم من حكمت الهجري، كما تتهمها أطراف محلية بأنها تحظى بدعم من إسرائيل.