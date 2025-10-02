سبورتنج براجا وليل يواصلان البداية الجيدة في الدوري الأوروبي

واصل فريقا براجا البرتغالي وليل الفرنسي انطلاقتهما المثالية في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما حقق انتصارهما الثاني على التوالي في المسابقة القارية.

وفاز ليل 1 / صفر على مضيفه روما الإيطالي، فيما تغلب براجا 2 / صفر على مضيفه سيلتيك الأسكتلندي، اليوم الخميس، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري للبطولة.

ويدين ليل بفضل كبير في تحقيق فوزه على روما إلى لاعبه هاكون أرنار هارالدسو، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة السادسة، فيما أهدر ماتياس سولي ركلة جزاء لروما في الدقيقة 85.

وارتفع رصيد ليل إلى 6 نقاط في المركز الثاني، بينما توقف رصيد روما عند 3 نقاط في المركز الخامس عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وفي اللقاء الآخر، افتتح ريكاردو هورتا التسجيل لبراجا في الدقيقة 20، فيما أضاف جابري مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 85.

واعتلى براجا صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه ليل، فيما تجمد رصيد سيلتيك عند نقطة وحيدة في المركز السابع والعشرين.

وأسفرت نتائج باقي مباريات تلك الجولة عن فوز جو أهيد إيجلز الهولندي على مضيفه باناثانيكوس اليوناني 2 / 1، وريال بيتيس الإسباني على مضيفه لودوجوريتس رازاجراد البلغاري 2 / صفر، وفناربخشه التركي على ضيفه نيس الفرنسي 2 / 1، وفيكتوريا بلزن التشيكي على ضيفه مالمو السويدي 3 / صفر.

كما انتصر يونج بويز السويسري 2 / صفر على مضيفه ستيوا بوخارست الروماني، و بران بيرجن النرويجي على ضيفه أوتريخت الهولندي 1 / صفر، فيما تعادل بولونيا الإيطالي 1 / 1 مع ضيفه فرايبورج الألماني.