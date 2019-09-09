محافظ القاهرة: استرداد 7466 فدانا أملاك دولة بالمعصرة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه في إطار مجهودات المحافظة بإسترداد أراضي الدولة وإزالة أي تعديات عليها،وفي إطار الموجة الـ 13 لإسترداد أراضي الدولة، تمكنت أجهزة المحافظة بالتعاون مع قوات الأمن من توجيه أكبر ضربة لمغتصبي أراضي الدولة بإسترداد (7466) فدانا بمنطقة طريق العين السخنة بنطاق حي المعصرة والمعروفة بأرض الأبل.

وأضاف المحافظ أنه تم التحفظ على هذه الأراضي ووضع لافتات للتعريف بأنها أراضي ملك المحافظة ولا يمكن التعامل عليها إلا بمعرفة أملاك المحافظة.

وقال المحافظ إن أجهزة المحافظة قد تمكنت من خلال الموجة الـ13 من إسترداد أكثر من 2 مليون متر2 وإزالة 85 حالة تعد عليها بخلاف أرض الإبل، مشيرا إلى أنه لا رجعة نهائياً فى ترسيخ هيبة الدولة وإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين المتعدين على اراضى الدولة مهما كان موقعهم .

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء ضرورة الحفاظ على الاراضي المستردة وعدم السماح بأي تعديات عليها مرة أخرى لحين الانتهاء من وضع التصور الأمثل لاستغلالها .