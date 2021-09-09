وزير خارجية ألمانيا يصل إلى طرابلس في زيارة قصيرة لإعادة فتح السفارة بلاده هناك

وصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إلى ليبيا في زيارة قصيرة من أجل دعم عملية السلام بعد أعوام طويلة من الحرب الأهلية هناك.

وقال ماس، اليوم الخميس، قبل وصوله إلى العاصمة الليبية طرابلس: "أطراف النزاع السابقة أدركت أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عنيف للوضع في البلاد... المجتمع الدولي والأمم المتحدة أسهمت من خلال دبلوماسية مركزة في أن ينفتح الباب لأجل مستقبل أفضل لليبيا".

وتأتي زيارة ماس لطرابلس بمناسبة إعادة فتح السفارة الألمانية هناك.

يذكر أنه تم سحب جميع الدبلوماسيين الألمان من طرابلس في يوليو عام 2014.

وقال ماس: "نعتزم اليوم من خلال إعادة الفتح إظهار أن ألمانيا ستظل شريكا ملتزما لليبيا. نرغب أن يكون لدينا صوت من جديد في العاصمة الليبية".