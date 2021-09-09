وزير الخارجية يلتقي المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، مساء اليوم الخميس، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبتيش، وذلك استمرارًا للقاءاته على هامش الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس: «استمرارًا للقاءاته على هامش الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية، يلتقي الآن وزير الخارجية سامح شكري، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبتيش».

وانطلقت، اليوم الخميس، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته العادية 156 برئاسة دولة الكويت، ومشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وعدد من الأمناء العامين المساعدين بالجامعة العربية.

وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا تشاوريا لمناقشة القضايا الرئيسة المعروضة على جدول أعمال الدورة، بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وبرئاسة الكويت.