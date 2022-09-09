الإسماعيلى يبدأ الاستعداد للموسم الجديد بكشوفات طبية للاعبين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قررت إدارة النادى الاسماعيلى خضوع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، لفحص طبي شامل قبيل إنطلاق فترة الإعداد استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد .

ومن المقرر أن تشمل التحاليل فحوصات طبية عامة والجهاز العضلي الهيكلي لتقديم تقرير مفصل عن كل لاعب.

يأتي ذلك كإجراء روتيني من أجل تعريف الجهاز الفني الجديد المقرر توليه المسئولية بكل صغيرة وكبيرة عن الفريق من حيث الصعيد الطبي.

كان الإسماعيلي، قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 11 يومًا بعد إنتهاء منافسات المسابقة المحلية لإلتقاط الأنفاس قبل بدء فترة الإعداد.