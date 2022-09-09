رئيس حزب الشعب الأوروبي يتعرض لانتقادات حادة بعد دعمه برلسكوني

أعرب سياسيون أوروبيون من العديد من الأحزاب المختلفة، عن انتقادهم لرئيس حزب الشعب الأوروبي وزعيم أكبر كتلة نيابية بالبرلمان الآوروبى مانفريد فيبر، بعد إعلانه عن دعمه لرئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، وحزبه المحافظ في الانتخابات الإيطالية المقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ويعرف عن برلسكوني البالغ من العمر 85 عاما، علاقته الودية السابقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

شكل حزب "فورزا إيطاليا" (إلى الأمام يا إيطاليا)، الذي يرأسه برلسكوني، تحالفا ثلاثيا مع الأحزاب اليمينية المتشككة من الاتحاد الأوروبي، وهي "إخوة إيطاليا" وحزب "الرابطة"، لخوض غمار الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في 25 سبتمبر الجاري، حيث تشير التوقعات إلى تأهب التحالف لتحقيق الفوز.

وينتمي فيبر إلى حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعى المحافظ في ألمانيا، كما يرأس حزب الشعب الأوروبي (يمين وسط)، الذي يعد أقوى تكتل سياسي في الاتحاد الأوروبي.

كان فيبر يقوم بحملة لصالح برلسكوني وحزبه "فورزا إيطاليا" في وسائل الإعلام.

تجدر الإشارة إلى أن "فورزا إيطاليا" عضو في حزب الشعب الأوروبي.

وتسبب دعم فيبر العلني، لقطب الإعلام الإيطالي، الذي تمت محاكمته أمام القضاء الإيطالي بعدة تهم، تتراوح من الاحتيال الضريبي إلى دفع أموال لعاهرة قاصر، في موجة من الانتقادات.